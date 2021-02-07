شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسلم أفغانستان الجرعات الأولى من لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - رويترز

تسلمت أفغانستان الأحد نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 من الهند، وهي أولى الجرعات التي تصل إلى البلاد، والتي لا تزال تنتظر إجازة منظمة الصحة العالمية للاستعمال الطارئ قبل توزيعها.

وقال غلام دستكير نظري رئيس برنامج التطعيم في وزارة الصحة؛ إن الجرعات ستُخزن في كابول لحين وصول إجازة الاستعمال الطارئ التي يأمل أن تصل خلال أسبوع.

واللقاح من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح، وهو أكبر منتج للقاحات في العالم، والذي ينتج لقاح أسترازينيكا/جامعة أكسفورد للدول المتوسطة ومنخفضة الدخل.