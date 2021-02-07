شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة قتلى و150 مفقوداً إثر فيضان نهر في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - (وكالات)



قتل ثلاثة أشخاص وفقد 150 شخصاً على الأقل في شمال الهند بعدما تسبب انهيار جليدي في فيضان نهر أدى إلى جرف جسور وطرق الأحد، على ما أفادت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية اوتاراخـُند لفرانس برس: "حددنا ما لا يقل عن ثلاث جثث في مجرى النهر. آخر تحديث لدينا يشير إلى أن عدد المفقودين يبلغ 150 وهناك 16 أو 17 شخصاً عالقين داخل نفق".

وقال مسؤولون في سابق الأحد، إن الهند وضعت الكثير من مناطقها الشمالية في حالة تأهب قصوى الأحد بعد «تحطم جزء» من كتلة جليدية في جبال الهيمالايا.

وأضافوا أن السلطات أجلت السكان بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر تصب فيه الكتلة الجليدية.

وقالت الشرطة المحلية في ولاية أوتاراخند على تويتر: «لحقت أضرار بمشروع كهرباء ريشيجانجا؛ ما سيؤدي لارتفاع منسوب مياه النهر باستمرار».

وأضافت: «نناشد الأشخاص الذين يعيشون على طول نهر ألاكناندا مغادرة المنطقة في أقرب وقت ممكن».