شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن أحمد: «إكسبوجر» يضع صحة وسلامة الزوار في مقدمة أولوياته والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اليوم الأحد مكان إقامة المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2021» في مركز «إكسبو» الشارقة، وتفقد التحضيرات الجارية وبشكل خاص الإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والمشاركين، وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الدورة الخامسة من المهرجان التي تستضيفها الإمارة خلال الفترة بين 10 و13 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من كبار المصورين وخبراء التصوير الفوتوغرافي في العالم.

وأطَلعَتْ اللجنة المنظمة للمهرجان الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته، على كل الإجراءات الصحية المتبعة بما في ذلك تحديد عدد الزوار بـ 2000 شخص خلال فترة زمنية معينة ضمن مساحة تمتد على 18810 أمتار مربّعة، وعدد المشاركين في ورش العمل بـ 20 شخصاً في كل منها، إلى جانب فحص درجة حرارة الزوار في جميع نقاط الدخول، وعمليات التنظيف والتعقيم الشاملة والدقيقة، وسياسة التباعد الاجتماعي الصارمة، ومعايير الصحة العامة بما يتوافق مع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

تدابير وقائية

حول أهمية إجراءات السلامة المتبعة خلال المهرجان، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: في الوقت الذي نستعد لاستضافة إحدى أهم وأبرز الفعاليات في مجال التصوير الفوتوغرافي، فإننا نضع صحة وسلامة الزوار والمشاركين في مقدمة أولوياتنا، لذلك نحن نعمل عن كثب مع السلطات الحكومية المعنية لضمان الحفاظ على أعلى معايير السلامة في «إكسبو»، وتطبيق التدابير الوقائية الموصى بها ليحظى الجمهور بتجربة ممتعة وآمنة خلال المهرجان.

وأضاف: فيما نلتزم من جانبنا بتطبيق البروتوكولات الصحية، نرجو من ضيوفنا التعاون معنا بشكل كامل والتقيد بالإجراءات المتبعة خلال فترة تواجدهم في المهرجان، ونتطلع إلى الترحيب بكم جميعاً في المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر آملين أن يحقق النجاح الذي نسعى إليه.

كاميرات حرارية

إلى جانب إجراءات استقبال عدد محدد من الزائرين وتماشياً مع سياسات التباعد الاجتماعي، اتخذ «إكسبوجر 2021» تدابير أمان إضافية تشمل مراقبة درجات الحرارة لجميع الزوار من خلال الكاميرات الحرارية في جميع نقاط الدخول، كما وضعت مقاعد الزوار والمشاركين بشكل متباعد وفقاً لقواعد المسافة الآمنة في كل من مواقع ورش العمل وإقامة الندوات، مع أكشاك تعقيم عند نقاط الدخول، ولتعزيز سلامة الحضور، تقوم فرق متخصصة بعمليات تعقيم منتظمة للمناطق المشتركة وأماكن تنظيم ورش العمل والقاعة الرئيسية وقاعات المحاضرات بعد انتهاء كل جلسة، بالإضافة إلى تعقيم مركز إكسبو بشكل شامل بعد انتهاء الفعاليات ومغادرة الحضور مساءً، وسيتم بث إعلانات حول إجراءات السلامة في جميع أنحاء موقع الحدث، مع توفير معقمات لليدين وملصقات واضحة على الأرضيات والجدران وصالات العرض للحفاظ على مسافة الأمان المحددة في سياسة التباعد الاجتماعي، ويمنع الدخول إلى المبنى دون ارتداء القناع.

ويقدم «إكسبوجر» الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، برنامجاً غنياً يتضمن أكثر من 21 جلسة حوارية ونقاشية ملهمة و14 ورشة عمل تفاعلية و10 مجموعات نقاشية جماعية، إلى جانب 14 جلسة تقييم، بمشاركة مجموعة من ألمع المصورين الحائزين جوائز عالمية والمصورين الصحفيين المحترفين والطموحين لتبادل الأفكار والرؤى حول تقنيات وأساليب التصوير المختلفة، ويختتم بحفل لتوزيع الجوائز على الفائزين.