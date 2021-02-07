شكرا لقرائتكم خبر عن "طوفان" بطلاً لسباق أدنوك الشراعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج "طوفان" لأحمد إسماعيل المرزوقي بطلاً لسباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وانطلق السباق لمسافة 8 كيلو مترات من ميناء الصيادين وصولاً إلى منطقة كاسر الأمواج على كورنيش العاصمة أبوظبي، وشارك في المنافسات 50 محملاً شراعياً، من مختلف شباب الدولة، وحصل البطل على 30 ألف جائزة مالية.

وحل في المركز الثاني "الطيار" لسعيد محمد سعيد البهلولي وحصل على 27 ألف درهم جائزة مالية، فيما جاء ثالثاً "سردال" لمرشد ثاني مرشد الرميثي وحصل على 25 ألف درهم، أما المركز الرابع فكان من نصيب "الظفرة" لعبد الله مروان عبد الله المرزوقي وحصل على 23 ألف درهم، وخامساً جاء "معدي" لثاني ماجد عتيق المهيري وحصل على 21 ألف درهم، وسادساً جاء "غازي" لأحمد سعيد سالم الرميثي وحصل علي 20 ألف درهم، فيما كان المركز السابع من نصيب "الفهد" لجاسم محمد أحمد معيوف وحصل على 19 ألف درهم، فيما حل ثامناً "صاروخ" لعبد العزيز محمد عبد الرحمن وحصل على 19 ألف درهم، وتاسعاً حل "تواق" لمشعل محمد أحمد معيوف وحصل على 18 ألف درهم، فيما كان العاشر "هجوم" لعمر عبد العزيز عبد الرحمن الحمادي وحصل على 18 ألف درهم.

وبعد ختام السباق قام عبد الكريم المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات وماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وأعرب ماجد المهيري عن سعادته بنجاح سباق أدنوك لفئة 22 قدماً مشيراً إلى أن المشاركة خير دليل على النجاح، ووجه الشكر إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على دعمها الدائم والمستمر لمختلف الفعاليات والسباقات التي ينظمها النادي، مؤكداً أن الشراكة مع الشركة أحد أهم أسباب النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.