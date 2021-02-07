شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا تحرز برونزية أمم إفريقيا للمحليين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتلت غينيا المركز الثالث في النسخة السادسة من كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم، بفوزها على الكاميرون المضيفة بهدفين نظيفين في دوالا.

وهي أفضل نتيجة لمنتخب غينيا من ثلاث مشاركات له في البطولة، بعد المركز الرابع قبل خمسة أعوام في رواندا.

وتقدّمت غينيا التي خسرت أمام مالي في نصف النهائي، منذ الدقيقة التاسعة عبر مورالاي سيلا الذي راوغ عدة لاعبين وأطلق تسديدة تحولت إلى شباك الحارس حاشو كيريدو بعد اصطدامها بزميله بيار إيتامي. وضاعف مامادوبا بانغورا النتيجة وحسم الفوز لصالح منتخب بلاده في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1).

وخرج لاعبو الكاميرون بين الشوطين تحت وابل من صفارات الاستهجان من قبل الجماهير المنتشرة في المدرجات، بعدما سُمح بحضور 25 في المئة من قدرة استيعاب الملعب التي تصل إلى 40 ألف متفرج بسبب الإجراءات المشددة المتبعة إثر تداعيات جائحة «كوفيد-19».

ولم تنجح الكاميرون في تسجيل هدف الشرف في الشوط الثاني برغم استحواذها على الكرة، فيما وقف الحارس موسى كامارا سداً منيعاً أمام محاولات الدولة المضيفة.