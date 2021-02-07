شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» يكيل المديح للأهلي قبل مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: أحمد مصطفى

كال الألماني هانسي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ المديح لفريق الأهلي المصري ومدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك قبل لقاء الفريقين الاثنين.

ويتلقي الأهلي المصري مع بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية مساء الاثنين، بعد أن تأهل الأهلي المصري بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون مقابل سجله حسين الشحات الاسبوع الماضي.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي للقاء:«الأهلي فريق يبحث عن اللعب بأسلوب ممتع، ولديهم شكل مرن للغاية على الصعيد الهجومي، كما أنهم يمتلكون مميزات على الصعيد الدفاعي، مدربهم مذهل للغاية، لقد تعرفت إليه للتو بشكل سريع».

وأضاف المدرب:«»هدفنا هو الفوز بالبطولة، ونرغب في إنهاء الموسم بالتتويج بالسداسية.

وتابع مدرب بايرن ميونخ: «بالطبع لدينا عقليتنا في طريقة اللعب والتي تمكنا بها من الفوز بالعديد من المباريات، هدفنا الأول عبور هذه المباراة، ولكن من المهم أن تبقى أعيننا دائماً على الفريق المنافس.

وأتم المدرب تصريحاته: «كان علينا الفوز بدوري الأبطال من أجل الوصول إلى كأس العالم للأندية، لدينا مباراة كل 3 أيام تقريبًا، لذلك علينا أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة في التدريبات، حتى نحقق ما نريده».