“مجلس التعاون” يؤكد ضرورة وقف التدخل الإيراني في اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 02:03 مساءً - منذ 23 دقيقة

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأحد، ضرورة وقف التدخل الإيراني عبر ميليشيات الحوثي في اليمن، وأن استقرار اليمن مهم لاستقرار المنطقة.

ورحب مجلس التعاون الخليجي بتعيين السفير تيموثي ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، مبعوثاً لها إلى اليمن، معتبرا تلك الخطوة إضافة إيجابية للجهود الإقليمية، ومؤكدا أهمية دور أمريكا في إنهاء الأزمة اليمنية.

وقال نايف فلاح مبارك الحجرف أمين المجلس إن القرار يشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

وأضاف الجحرف: ”إننا نتطلع للعمل معاً نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية وتحقيق الأمن و الاستقرار في المنطقة“.

وفي الملف المصري، أكد مجلس التعاون الخليجي دعمه موقف مصر في قضية سد النهضة، مؤكدا أن علاقات مجلس التعاون الخليجي ومصر تاريخية وإستراتيجية.

من جانبه، جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التأكيد على رفض مصر للتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، مؤكدًا أن مصر ومجلس التعاون الخليجي يربطهما مصير استراتيجي واحد، ورفض بلاده للتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية.

وكان مجلس التعاون الخليجي، أعلن أن أمينه العام نايف فلاح مبارك الحجرف، قد وصل مصر الأحد. وقال المجلس: ”يبدأ الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد زيارة رسمية لمصر، يلتقي خلالها برئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط“.

وأضاف البيان: ”كما سيلتقي معالي الأمين العام، برؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية“.

وتابع: ”وتمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام، ضمن جولة شملت كلا من الأردن والعراق، في أعقاب مخرجات قمة السلطان قابوس، والشيخ صباح لقادة دول مجلس التعاون، والتي احتضنتها محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، في الـ 5 من يناير 2021م، والتي أكدت المواقف الثابتة لدول مجلس التعاون تجاه القضايا العربية، ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة“، بحسب إرم نيوز”.