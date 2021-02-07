كشف سبب وفاة رضيعة أنس الباز بعد 3 أشهر من ولادتها

جدة - عبدالحي حسين - كشفت زوجة الفنان أنس الباز، سارة، أمس السبت، أن رضعيتها، دينا، كانت قد توفيت نتيجة “متلازمة موت الرضع المفاجئ، منبهة الأباء إلى هذه الآفة.

ونشرت زوجة الباز، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، مقطع فيديو أوضحت فيه تفاصيل وفاة ابنتها، وأكدت أنها لم تكن تعاني أي مشكل صحي، قبل وفاتها، منبهة الأباء إلى المتلازمة النادرة، التي يجهلها كثيرون.

وعبرت زوجة الباز عن استيائها من قنوات على يوتوب، استغلت مأساتها، لتحقيق الربح المادي، ونشرت مغالطات حول وفاة ابنتها، منها تعرضها للدغة عقرب.

يذكر أن الفنان أنس الباز كان قد رزق، قبل أشهر، بمولودته الأولى من زوجته سارة، واختارا لها من الأسماء “دينا”، لكن حياتها لم تدم إلا 3 أشهر فقط، إذ توفيت في 29 دجنبر الماضي.