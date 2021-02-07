مديرية الخزينة: إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع خلال عام 2020

جدة - عبدالحي حسين - فادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع بنسبة 4,1 عند متم عام 2020، بعد ارتفاع بنسبة 17,2 في المائة سنة من قبل.

وأوضحت المديرية في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر يناير 2021، أن هذا التطور يرتبط ، أساسا، بانخفاض إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة (ناقص 13,8 في المائة)، وبدرجة أقل، إلى إنخفاض إنتاج الطاقات المتجددة، الذي يدخل في إطار مشاريع القانون 09-13 بنسبة (ناقص 6.6 في المائة)، وكذا الانتاج الخاص بنسبة (ناقص 0.9 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص حصيلة مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر، وإسبانيا، فقد سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 125 في المائة، وشمل انخفاضا بنسبة 57 في المائة في الصادرات، وزيادة بنسبة 62.8 في المائة في الواردات، مشيرا إلى أن صافي الطاقة انخفض بمقدار 1.2 في المائة في 2020، مقابل ( زائد 4 في المائة) عام 2019.

كما أشارت المديرية نفسها إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية قد انخفض بنسبة 1.5 في المائة، بعد تراجع في استهلاك كهرباء الضغط العالي جدا والعالي بنسبة (ناقص 5.4 في المائة)، واستهلاك الكهرباء الموزعة على الوكالات بنسبة (ناقص 4.8 في المائة)، وكذا استهلاك كهرباء الضغط المتوسط بنسبة (ناقص 0.4 في المائة).

وفي المقابل، سجلت مديرية الخزينة والمالية الخارجية ارتفاع الاستهلاك السكني بنسبة 4,2 في المائة، عند نهاية عام 2020، وذلك على خلفية فرض الحجر الصحي، والعمل عن بعد في عدة قطاعات.