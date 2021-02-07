المحامون الشباب يتضامنون مع ساكنة الفنيدق: الوضع متأزم بسبب سوء التدبير

جدة - عبدالحي حسين - طالبت جمعية المحامين الشباب بتطوان، بإطلاق سراح كافة الأفراد الذين اعتقلوا مساء الجمعة، إث اإحتجاجات شهدتها مدينة الفنيدق، بسبب الأوضاع الإقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

وأعلنت جمعية المحامين الشباب بتطوان، في بيان لها توصل “اليوم 24” بنسخة منه، عن تضامنها مع ساكنة مدينة الفنيدق، وباقي سكان المنطقة ككل، في الأزمة الإقتصادية التي يعانون منها، وفي حقهم المشروع في الإحتجاج السلمي والتعبير، مع ضرورة مراعاة شروط السلامة والحالة الوبائية القائمة حفاظا على صحة الجميع، يؤكد بلاغ للجمعية.

وأضاف المصدر ذاته، أن الوضع المتأزم الذي آلت إليه الأمور في المنطقة، راجع لسوء التدبير وضعف التواصل وعدم القدرة على الخلق والإبداع للمسؤولين المحليين، وتحملهم المسؤولية في ذلك.

ودعت الجمعية، جميع المتدخلين على المستوى المحلي والمركزي، إلى تحمل مسؤولياتهم وايجاد حلول آنية وأخرى مستقبلية واستراتيجية، لإنقاذ المنطقة وإخراجها ج من أزمتها الخانقة، معلنة عن استعدادها للتعاون في أي نقاش مجتمعي الى جانب باقي الفعليات.