نايف فلاح الحجرف: حريصون على مواصلة التنسيق مع مصر بشأن القضايا التي تتعلق بأمننا العربي

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف حرص المجلس على مواصلة التنسيق مع مصر بشأن القضايا التي تتعلق بأمننا العربي.



جاء ذلك خلال لقاء الحجرف ووزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وآليات دفع العمل العربي المشترك.

وقال الحجرف إن "مصر تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل إلى القاهرة أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في زيارة رسمية يبحث خلالها ملف التعاون مع مصر وتطورات المنطقة.

وبحسب بيان لأمانة مجلس التعاون، الأحد، فإن الحجرف سيلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.

كما يلتقي الحجرف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن تحرك شمل كلاً من الأردن والعراق، في أعقاب مخرجات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" لقادة دول مجلس التعاون، والتي احتضنتها محافظة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.