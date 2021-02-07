الأمين العام لمجلس التعاون يرحب بتعيين مبعوث أمريكي خاص لليمن

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرار الإدارة الأمريكية بتعيين السفير تيموثي ليندركنج، نائب مساعد وزير الخارجية، مبعوثاَ أمريكياً خاصاً لليمن، مما سيشكل إضافة إيجابية للجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى الحل السياسي الذي ينشده مجلس التعاون، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.



وأكد الأمين العام على أهمية دور الولايات المتحدة ومساعيها في إنهاء الأزمة اليمنية، ومساعداتها الإنسانية والتنموية للشعب اليمني الشقيق، مشيداً بحكمة السفير ليندركنج وقدراته وخبرته في المنطقة، متطلعا للعمل معا لتعزيز جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد حل شامل للأزمة اليمنية و تحقيق الأمن و الاستقرار في المنطقة.