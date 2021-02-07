تفجر احتجاجات في تشيلي بعد قتل الشرطة أحد فناني الشوارع

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

تفجرت احتجاجات في منتجع شعبي بجنوب تشيلي بعد أن قتل شرطي أحد فناني الشوارع بالرصاص في المنتجع االهادئ عادة، مما دفع حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا إلى الدعوة لاجتماع طارئ يوم السبت.



وأشعل أشخاص النار في عدة مبان عامة ببانجويبولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ،من بينها مقر البلدية الذي استمر مشتعلاً في ساعة مبكرة من صباح السبت.

وذكرت تقارير إعلامية رسمية ومحلية أن المتظاهرين وضعوا حواجز مشتعلة ورشقوا مركز الشرطة بالحجارة.

وأدت الاحتجاجات الواسعة في تشيلي منذ أواخر عام 2019 إلى تسليط الضوء بشكل كبير على قوة الشرطة في البلاد، مع ادعاء مجموعات مراقبة محلية ودولية استخدامها المفرط للقوة، وانتهاك حقوق الإنسان.

وأفاد المسؤولون أن الشرطة التشيلية احتجزت رجل الشرطة، الذي أطلق النار في الوقت الذي تباشر فيه تحقيقاتها بالحادث.