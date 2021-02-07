شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي : إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 10 أشخاص فقط في عقد القران .. و20 في الجنائز

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في إمارة أبوظبي، ابتداءً من 7 فبراير، تعزيزاً للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد19.

واعتمدت اللجنة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص، فلا تتجاوز 10 أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية و20 شخص عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.