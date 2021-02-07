بابل تتخذ حزمة قرارات جديدة لمواجهة كورونا

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت محافظ بابل الحقوقي حسن منديل السرياوي، اليوم الاحد، عن حزمة قرارات جديدة لمواجهة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.





وقال السرياوي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال مراقبة الموقف الوبائي خلال الايام الماضية قررنا مع خلية الازمة في المحافظة الاتي:

-يكون الدوام بنسبة 50% في جميع دوائر المحافظة.

- ارسال فرق الى المدارس التي فيها اصابات.

-منع الدخول الى كافة الدوائر من دون لبس الكمامات.

-الزام المولات والمطاعم بأتخاذ كافة الاجراءات الوقائية الفعلية.

-غلق كافة الجوامع والحسينيات وكذلك قاعات الاعراس .

- تتولى دائرة الاعلام والاتصال الحكومي في المحافظة التثقيف على لبس الكمامات.

-اعادة افتتاح كافة الردهات الوبائية في الاقضية والنواحي.

- منع كافة التدخلات في نقل المرضى من والى المستشفيات".

