الكاظمي يؤكد ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق

وذكر بيان لرئاسة الوزراء ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء، أكد أن الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها الحكومة في وقت سابق، تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود".وبحسب البيان، شدد الكاظمي، على أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا في نسخة الموازنة"، داعيا الى إبعاد المناكفات السياسية في توزيع الثروة بين مناطق العراق".

وأكد "ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي".

وتابع الكاظمي ان "البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية، وفقا للبيان.



وأشار البيان أنه "وتم الاتفاق على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا الى النهوض بالمسؤولية التأريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية".