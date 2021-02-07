انت الان تتابع خبر حفاظاً على الأسرة العراقية.. الداخلية توجه بعدم نشر حالات محاولة الانتحار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت الوزارة مقطع فيديو، قالت فيه: الوزارة تولي اهتماما كبيرا في محاولة انتحار احدى الفتيات في بغداد وتوجه بعدم نشر مثل هكذا حالات على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على الأسرة العراقية".

وبحسب الفيديو، قال مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، ان "يوم امس الجميع شاهد محاولة انتحار احدى الفتيات التي اسمها "منال" في العاصمة بغداد وتداولت كل وسائل الاعلام الحادثة".



واضاف معن ان "الوزارة اتخذت جميع الاجراءات المعنية بها"، مبينا ان "كل انسان عراقي له محل اهتمام من قبل الحكومة العراقية".

وتابع: "ذهبنا الى مكان الحادث بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الذي يتهم بكل القضايا الانسانية وبمتابعة السيد وزير الداخلية عثمان الغانمي".

واوضح مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية ان "الشرطة المجتمعية ستكون لها بعض الاجراءات الخاصة بالفتاة "منال" من خلال تاهيلها النفسي والعقلي وغيرها".



وتقدم معن بالشكر والتقدير لأبطال النجدة المنقذين للفتاة"، منتقدا "نشر التفاصيل الشخصية العائلية الخاصة بعائلة الفتاة "منال".

ووثق مقطع مصور، إنقاذ فتاة في العاصمة بغداد من محاولة انتحار بعد سحبها من أعلى سطح منزلها حيث حاولت إلقاء نفسها.

