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اللجنة المالية تزف خبرا ساراً للمحاضرين والكوادر الساندة في وزارة التربية

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت عضو اللجنة المالية النيابية سهام العقيلي، اليوم الاحد، تخصيص أكثر من 400 مليار دينار للمحاضرين والكوادر الساندة في وزارة التربية.

وقالت العقيلي في تصريحات تابعتها الخليج 365، أن "المالية النيابية خصصت أكثر من 400 مليار دينار للمحاضرين والكوادر الساندة في وزارة التربية".

وناقشت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم، مسودة قانون الموازنة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء كل من المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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