اللجنة المالية تزف خبرا ساراً للمحاضرين والكوادر الساندة في وزارة التربية

وقالت العقيلي في تصريحات تابعتها الخليج 365، أن "المالية النيابية خصصت أكثر من 400 مليار دينار للمحاضرين والكوادر الساندة في وزارة التربية".

وناقشت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم، مسودة قانون الموازنة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء كل من المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء".

