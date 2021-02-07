المالية النيابية تسلم الحكومة النسخة الجديدة من موازنة 2021

وقالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام رسمية، إن "اللجنة سلمت الحكومة النسخة الجديدة من الموازنة العامة لعام 2021".

وعقدت اللجنة صباح اليوم، الجلسة الثانية والاربعين اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزراء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء.