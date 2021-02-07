أمين "التعاون الخليجي": حريصون على التنسيق مع مصر بشأن قضايا المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف حرص المجلس على مواصلة التنسيق مع مصر بشأن القضايا التي تتعلق بأمننا العربي.

جاء ذلك خلال لقاء الحجرف ووزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وآليات دفع العمل العربي المشترك.

وقال الحجرف إن "مصر تعتبر ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل إلى القاهرة أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في زيارة رسمية يبحث خلالها ملف التعاون مع مصر وتطورات المنطقة.

وبحسب بيان لأمانة مجلس التعاون، الأحد، فإن الحجرف سيلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.



كما يلتقي الحجرف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وتمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن تحرك شمل كلاً من الأردن والعراق، في أعقاب مخرجات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" لقادة دول مجلس التعاون، والتي احتضنتها محافظة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.



والأربعاء، 20 يناير الماضي، أعلنت مصر استئناف العلاقات مع قطر بعد تبادل مذكرتين رسميتين بذلك.

ووافقت دول الرباعي العربي - مصر والسعودية والإمارات والبحرين- خلال قمة "العلا" التي عقدت مؤخرا في السعودية، على عودة العلاقات مع قطر واستئناف الرحلات الجوية.

ووصفت القمة الخليجية الـ41 بأنها "استثنائية حيث استطاعت تعزيز الحوار الخليجي".

وصدرت عنها قرارات مهمة لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج تضمنها البيان الختامي للقمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا شمال غرب السعودية.