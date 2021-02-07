مبعوث أوروبي يبدأ المهمة.. التهدئة بين السودان وإثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، مهامه مبعوثا عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، لمشاورات نزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا.

ووفقا لبيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، فإن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، كلف هافيستو بزيارة السودان وإثيوبيا كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي "للمساعدة في تخفيف التوترات بين البلدين".

ووصل هافيستو إلى السودان مساء أمس، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الخرطوم السفير محمد شريف وكيل وزارة الخارجية السودانية.

ومن المتوقع أن تتواصل محادثات هافيستو في الخرطوم اليوم وغدا الإثنين، على أن يسافر بعد ذلك إلى إثيوبيا.

ومن المنتظر أن يعقد هافيستو اجتماعات مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ووزير الخارجية ووزير الري والموارد المائية.

ومن المتوقع أيضا أن يزور مخيما لجأ إليه إثيوبيون فارون من العنف في منطقة تيجراي الإثيوبية.