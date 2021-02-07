ابتداءً من يوم غد.. بلدية رأس الخيمة تستقبل المتعاملين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن استقبال المراجعين في مركز سعادة المتعاملين ابتداء من غد يوم الإثنين وذلك ضمن شروط وإجراءات احترازية جديدة تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة "كوفيد -19".



وسيتطلب من المتعامل في الفترة القادمة أن يكون قد تلقى الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد -19" وإبراز ما يثبت مرور فترة أسبوعين على تلقي الجرعة الثانية.. وتهدف الدائرة من هذه الإجراءات إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ودعم الجهود الاستثنائية التي تبذلها القطاعات المعنية بالدولة في مواجهة هذه الجائحة.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية المتبعة في مركز سعادة المتعاملين ضرورة الالتزام بلبس الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وقياس درجة حرارة الجسم عند دخول المركز.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة إن الدائرة حرصت ومنذ بداية الجائحة على اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ودعم جهود الدولة في مواجهة هذه الجائحة.

وأكد حرص الدائرة على وضع خطط لاستمرارية الأعمال واستقبال طلبات المتعاملين وإنجاز معاملاتهم خلال تلك الفترة ويأتي هذا القرار تأكيدا على حرص الدائرة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتسهيل إنجاز معاملاتهم والسعي دائما إلى إسعادهم بجانب الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر اتباع التدابير الاحترازية والوقائية.