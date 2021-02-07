شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفغانستان تتسلم نصف مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا المضاد لكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلمت أفغانستان اليوم الأحد نصف مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 من الهند وهي أولى الجرعات التي تصل إلى البلاد والتي لا تزال تنتظر إجازة منظمة الصحة العالمية للاستعمال الطارئ قبل توزيعها.



وقال رئيس برنامج التطعيم في وزارة الصحة غلام دستكير نظري، إن "الجرعات ستُخزن في كابول لحين وصول إجازة الاستعمال الطارئ التي يأمل أن تصل خلال أسبوع".

واللقاح من إنتاج معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح وهو أكبر منتج للقاحات في العالم والذي ينتج لقاح أسترا زينيكا/جامعة أكسفورد للدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.