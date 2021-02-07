شكرا لقرائتكم زلزال بقوة 6 درجات يضرب مينداناو جنوب الفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أن زلزالا قويا ضرب الأحد جنوب الفلبين حيث لم تعلن السلطات عن إصابات أو أضرار.

وقالت المعهد الأميركي إن الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات وقع على عمق 24,6 كلم عند الساعة 12,22 (04,22 ت غ).

وقد حدد مركزه على بعد كيلومترين شرق بلدة ماغسايساي في جزيرة مينداناو.

وتحدث الدفاع المدني عن هزات قوية في المنطقة لم تسبب أي ضحايا أو أضرار، حسب المعلومات الأولية.

