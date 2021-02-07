شكرا لقرائتكم خبر عن الهند.. حالة تأهب قصوى بعد انهيار كتلة جليدية في جبال الهيمالايا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (نيودلهي - رويترز)

قال مسؤولون إن الهند وضعت الكثير من مناطقها الشمالية في حالة تأهب قصوى الأحد بعد «تحطم جزء» من كتلة جليدية في جبال الهيمالايا.

وأضافوا أن السلطات أجلت السكان بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر تصب فيه الكتلة الجليدية.

وقالت الشرطة المحلية في ولاية أوتاراخند على تويتر: «لحقت أضرار بمشروع كهرباء ريشيجانجا؛ ما سيؤدي لارتفاع منسوب مياه النهر باستمرار».

وأضافت: «نناشد الأشخاص الذين يعيشون على طول نهر ألاكناندا مغادرة المنطقة في أقرب وقت ممكن».