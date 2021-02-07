شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إنقاذ فتاة عراقية حاولت الانتحار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة إنقاذ فتاة حاولت الانتحار من فوق سطح منزلها في العاصمة العراقية بغداد ، وظهرت الفتاة وهي تقف على شرفة سطح المنزل، فيما يحاول آخر الاقتراب منها لإقناعها بالعدول عن الانتحار، وبعد فترة وجيزة، و بينما كانت الفتاة تشتكي من تعرضها للعنف والضرب من قبل والدها، تمكن الشرطي من الإمساك بالفتاة وسحبها إلى داخل المنزل.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية، تم تسليم الفتاة إلى مركز الشرطة حفاظاً على سلامتها.