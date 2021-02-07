شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتوج بكأس المحترفين للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد الثنائي دانييل مدفيديف وأندري روبليف منتخب بلادهما روسيا إلى التتويج بالنسخة الثانية من مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب بالفوز على ايطاليا 2-صفر الأحد في ملبورن في المباراة النهائية.

ومنح روبليف المصنف ثامناً عالمياً التقدم لروسيا عندما حقق فوزاً سهلاً على فابيو فونييني 6-1 و6-2، قبل أن يحسم مدفيديف، الرابع عالمياً، القمة بتغلبه على ماتيو بيريتيني 6-4 و6-2.

وقال قائد المنتخب الروسي يفجيني دونسكوي المصنف 123 عالميا «إنه أمر لا يصدق»، مضيفا «إذا حافظا على هذا المستوى، سيجدان نفسيهما في ربع النهائي (بطولة أستراليا المفتوحة)، لقد شاهدت القرعة».

وحقق مدفيديف (24 عاماً) فوزه الرابع عشر توالياً بعدما أنهى عام 2020 بتتويجه بلقب دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، وبطولة الماسترز في لندن.

وقال مدفيديف الذي يبدأ مشواره في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الثلاثاء بمواجهة الكندي فاسيك بوسبيسيل: إنه إنجاز حقاً.

وأضاف مدفيديف الذي تبقى أفضل نتيجة له في بطولات الجراند سلام المباراة النهائية في فلاشينج ميدوز عام 2019:» (إنه يمنح) جرعة جيدة من الثقة.

وأشاد بيريتيني بمدفيديف وقال:إنه يلعب بشكل جيد جداً، لديه الثقة، هذا واضح.

من جهته، توج روبليف (23 عاماً) بلقبين متتاليين في الخريف عندما ظفر بلقب دورتي سان بطرسبورج الروسية وفيينا حيث هزم النمساوي دومينيك ثييم المصنف ثالثاً عالمياً في ربع النهائي.

وأحرز روبليف الموسم الماضي خمسة ألقاب.

وكانت صربيا توجت بلقب النسخة الأولى من كأس الرابطة العام الماضي.