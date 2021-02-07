شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على سيف صفوان ثابت الرئيس التنفيذي لجهينة المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جهينة للصناعات الغذائية المصرية إنه جرى التحفظ على سيف صفوان ثابت الرئيس التنفيذي للشركة على ذمة تحقيقات.

وأضافت في بيان للبورصة: أنه لم «يرد إلى الشركة أية معلومات عن أسباب التحفظ».

كانت سلطات الأمن المصرية، ألقت القبض على صفوان ثابت رئيس مجلس الإدارة السابق لجهينة أوائل ديسمبر/كانون الأول على ذمة تحقيقات، أعقبت ذلك استقالته من الشركة في يناير/كانون الثاني وتعيين ابنه سيف رئيساً تنفيذياً.

وقال بيان الشركة اليوم: «إن حبس صفوان ثابت احتياطياً، إنما هو على ذمة تحقيقات تخص أموراً شخصية لا دخل للشركة فيها».

فيما هوى سهم جهينة ببورصة مصر 17 في المئة في الدقيقة الأولى من تداولات اليوم الأحد

وكانت لجنة قضائية شكلتها الحكومة، أصدرت قراراً في 2015 بالتحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بسبب صلات مزعومة له بجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر.