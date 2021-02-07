شكرا لقرائتكم خبر عن رفض طعن مرتضى منصور على تجميد مجلس إدارة الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (القاهرة- الخليج)

قررت محكمة القضاء الإداري، رفض الطعن المقدم من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والأعضاء:هاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، الذين طالبوا فيه بإلغاء القرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.

كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم : القاضي أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ومحمد سيد عطية علي أحمد المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.