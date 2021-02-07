ارتفاع أسعار الدواجن وتراجع البيض في بداية تعاملات الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء بنحو 3 جنيهات للكيلو الواحد بالمزرعة خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفقا لقول عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر كيلو الدواجن بالمزارع ارتفع اليوم إلى بين 24 و25 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 21 و22 جنيها أمس، ليباع في الأسواق بين 28 و29 جنيها.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى زيادة الطلب مع بداية الأسبوع الجاري.

وأضاف السيد، أن سعر كرتونة البيض في المزرعة تراجعت اليوم إلى 32.5 جنيه مقابل 34 جنيها، لتباع للمستهلك نحو 36 و37 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، يصل سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو إلى 24 جنيها بالمرزعة، ليباع بمستوى بين 27 و28 جنيها للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر نحو 27 جنيها بالمزرعة، ليصل بالأسواق إلى نحو 33 جنيها.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.