منظمة الصحة العالميّة : تسجيل إنخفاضٍ في إنتشار فيروس "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركهوفن اليوم، السبت 6 فيفري 2021، أن الصحة العالمية سجلت إنخفاضا في إنتشار عدوى فيروس كورونا.

ووفق ما ذكرته وكالة "سبوتنيك"، قالت خبيرة الصحة العالمية "هذا يرجع إلى عدد من العوامل، وفي المقام الأول إلى الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل قطع سلاسل إنتقال الفيروس ومنع إصابة أشخاص آخرين".

وأضافت قائلة "إن إجراءات الحكومة لإعلام السكان بالإجراءات اللازمة للوقاية من العدوى، وتدريب الإطارات الطبية والجهود المبذولة في إطار حملات تلقيح الناس، لعبت دورا كبيرا".

وحثت كيركهوفن الدول التي يتراجع فيها عدد الإصابات على الإستمرار في الإمتثال لتدابير مكافحة الوباء.