انطلاق منتدى تعزيز “الأخوة الإنسانية في العمل الحكومي” الإماراتي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ 47 دقيقة

افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي جلسات منتدى تعزيز “مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في العمل الحكومي”.

المنتدى تنظمه وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، بالتنسيق مع لجان التسامح في أكثر من 40 وزارة وهيئة اتحادية في الإمارات، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الأخوة الإنسانية الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي، إن الإمارات تشجع الفكر المستنير وتسعى بكل عزم والتزام إلى إسعاد الناس وتحقيق جودة الحياة في كل مكان.

وأوضح أن هذا المنتدى إنما هو احتفال باليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي أعلنته هيئة الأمم المتحدة، احتفاء بيوم إصدار وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية.

ويناقش المنتدى الآليات والأدوات والجهود التي تستخدمها مؤسسات الدولة نحو ترسيخ وتفعيل ثوابت الوثيقة ومبادئها، حيث يتم استضافة وإشراك نخبة من الشخصيات المحلية الرائدة في العمل الحكومي لاستعراض تجاربهم المؤسسية والاستفادة من خبراتهم وممارساتهم، لاسيما جهودهم في تطوير الأداء الحكومي، وتحقيق السعادة والرفاه، ونشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.