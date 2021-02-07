إدارة بايدن تعلق اتفاقات اللجوء مع 3 دول

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن،عن تعليق العمل في اتفاقات اللجوء تعود إلى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي،ة أنتوني بلينكن، في بيان إن الولايات المتحدة “علقت وبدأت في عملية إنهاء الاتفاقات التعاونية المتعلقة باللجوء مع حكومات السلفادور وغواتيمالا وهندوراس، باعتبارها أولى الخطوات الملموسة على طريق زيادة الشراكة والتعاون في المنطقة، التي رسمها الرئيس بايدن”.

وتُجبر هذه الاتفاقات التي وقعتها إدارة ترامب ودول أمريكا الوسطى في عام 2019، طالبي اللجوء من المنطقة على طلب اللجوء أولا في تلك الدول قبل التقدم بطلب لجوء في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن هذه السياسات لم تُنفذ مطلقا مع السلفادور وهندوراس، كجزء من محاولة مثيرة للجدل من قبل ترامب لوقف المهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى الذين يشكلون جزءا كبيرا من المهاجرين الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وأضاف البيان أن عمليات النقل بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة وغواتيمالا توقفت مؤقتا منذ منتصف مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وجاءت الخطوات التي تم الإعلان عنها يوم السبت بعد أن كشف بايدن النقاب عن مجموعة من الإجراءات الأسبوع الماضي تهدف إلى تجديد نظام الهجرة الأمريكي، يتضمن أحدها تشكيل فريق عمل لجمع شمل الأسر المشتتة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وآخر لزيادة الحد الأقصى السنوي للاجئين.