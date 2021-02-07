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مدرب سينغالي يتعرض للـ”عنصرية” في مبارة الراك بالبيضاء وحملة تضامن واسعة معه

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حمزة المتقي 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع المدرب السنغالي موسى نضاو، مدرب جمعية سلا، بعد تلقيه لعبارات عنصرية من طرف أحد المحسوبين على الراسينغ البيضاوي خلال مبارة جمعت الفريقين أمس السبت.

واجتاح هاشتاغ “لا للعنصرية”، مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنا مع نضاو، اللاعب السابق للوداد الرياضي، الذي أكد تلقيه لعبارات عنصرية بملعب الأب جيكو، خلال مبارة جمعت جمعية سلا و“الراك”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة الاحترافية القسم الثاني، والتي انتهت بفوز المحليين بثلاثة أهداف لواحد.

واستنكر فريق الوداد الرياضي، عبر صفحته الرسمية، كل أشكال العنصرية، معبرا عن مساندته لموسى نداو ضد أي تصرف عنصري يتعرض له، المهاجم والإطار السابق بالوداد.

 نادي الفتح عبر هو الآخر عن تضامنه، عبر صفحته الرسمية،  بنشره هاشتاك:  “لا للعنصرية.. لا ماهانياش”.

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يذكر أن المباراة شهدت طرد المدرب السنغالي موسى نضاو بعد اقتحامه للمنصة الشرفية لملعب “الأب جيكو”، على إثر تعرضه لعبارات عنصرية، ما اعتبره البعض رد فعل طبيعي من موسى نضاو.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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