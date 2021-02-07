لمدة 15 يوم.. إغلاق مسجد بأكادير بعد إصابة مؤذنه بفيروس “كورونا”

جدة - عبدالحي حسين - قررت السلطات المحلية بمدينة أكادير،، إغلاق مسجد محمد الخامس بشكل مؤقت، بعدما أكدت التحاليل المخبرية إصابة مؤذنه بفيروس “كورونا”.

وحسب مصادر محلية، فقد قرر السلطات إغلاق مسجد محمد الخامس بمنطقة تالبرجت، لمدة 15 يوما، بعدما أكدت التحاليل إصابة مؤذن المسجد بفيروس كورونا المستجدة.

وأضاف المصدر داته، أن جرى وضع المؤذن المصاب تحت تدابير الحجر الصحي المنزلي، إلى حين تماثله للشفاء من فيروس كوفيد-19.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و619 حالة شفاء، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.