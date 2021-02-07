طقس الأحد.. الأجواء غائمة في غالب الأحيان مع نزول أمطار متفرقة

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تكون الأجواء غائمة في غالب الأحيان، مع نزول أمطار متفرقة بالسهول الشمالية، والريف، والسايس والأطلس المتوسط.

وستنزل قطرات مطرية متفرقة على الواجهة المتوسطية، وشمال المنطقة الشرقية، ووسط البلاد والأطلس الكبير، مع تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط بالقمم التي تفوق 1800 متر.

كما ستهب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من الريف، والواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية والأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و3 درجات بالمرتفعات، وما بين 9 و14 درجة بمنطقة طنجة، وبالسواحل الوسطي وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 4 و9 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 2 و7 درجات بالمرتفعات، وما بين 7 و12 درجة بالريف، والهضاب العليا الشرقية والسهول الداخلية الشمالية المتواجدة غرب الأطلس، وما بين 17 و24 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للمملكة وبالأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و17 في باقي المناطق.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.