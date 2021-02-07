لأول مرة منذ "قمة العلا"...أمين "التعاون الخليجي" يلتقي السيسي

محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

وصل إلى القاهرة، الأحد، نايف فلاح الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في زيارة رسمية يبحث خلالها ملف التعاون مع مصر وتطورات المنطقة.



وبحسب بيان لأمانة مجلس التعاون، الأحد، فإن الحجرف سيلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.

كما يلتقي الحجرف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن تحرك شمل كلاً من الأردن والعراق، في أعقاب مخرجات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" لقادة دول مجلس التعاون، والتي احتضنتها محافظة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.