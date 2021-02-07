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الهند في حالة تأهب قصوى لانهيار جليدي بجبال الهيمالايا

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الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إن الهند وضعت الكثير من مناطقها الشمالية في حالة تأهب قصوى اليوم الأحد بعد "تحطم جزء" من كتلة جليدية في جبال الهيمالايا.

وأضافوا أن السلطات أجلت السكان بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر تصب فيه الكتلة الجليدية.

وقالت الشرطة المحلية في ولاية أوتاراخند على تويتر "لحقت أضرار بمشروع كهرباء ريشيجانجا... مما يؤدي لارتفاع منسوب مياه النهر باستمرار".

وأضافت "نناشد الأشخاص الذين يعيشون على طول نهر ألاكناندا مغادرة المنطقة في أقرب وقت ممكن"

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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