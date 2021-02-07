شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا غير آمنة .. اختطاف رجل أعمال خليجي والفدية 400 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المختطفون هددوا بنقل رجل الأعمال إلى سوريا إذا لم يحصلوا على الفدية

• الشرطة تداهم موقع الاختطاف بعد تحويل نصف مبلغ الفدية

• القبض على 5 من الخاطفين وجاري البحث عن 4 آخرين

تتواصل سلسلة الجرائم ضد المواطن الخليجي في تركيا ، كان آخرها اختطاف رجل أعمال قطري وصديقه في منطقة إسكندرونة بمحافظة هاتاي التركية، قبل أن تحررهما الشرطة، وتطيح بالعصابة التي طالبت بفدية كبيرة.

وبحسب صحيفة "يني شفق" التركية، زار رجل الأعمال القطري وصديقه المنطقة في 1 فبراير الجاري، وتم اختطافهما واحتجازهما هناك. على إثر ذلك طلب المختطفون المشتبه بهم فدية قدرها 400 ألف دولار من عائلة القطري، وبالفعل تسلموا نصف المبلغ.

كما تم تهديد أسرة المختطف بنقله إلى سوريا إذا لم يتم دفع باقي قيمة الفدية بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، وفي هذه الأثناء تم نقل الضحيتين إلى مدينة أضنة.

ولكن بعد سلسلة من التحريات داهمت الشرطة التركية وكر العصابة، وعددهم 9 أشخاص، وألقت القبض على 5 منهم، وحررت المختطفين القطريين، فيما تتواصل الجهود للقبض على الأشخاص الأربعة الآخرين.