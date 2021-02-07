المطربة اللبنانية إليسا تستعيد وهجها "السياسي" بسلسة تغريدات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعادت الفنانة اللبنانية إليسا بوصلتها السياسية، وخرجت عن صمتها بهجوم عنيف على الرئيس ميشال عون.

ورغم أن تغريدة إليسا عبر تويتر "مبارح اليوم وبكرا.. ميشال عون لا يمثلني"، تعود ليوم الخميس الماضي، إلا أنها اتبعتها بسلسلة تغريدات يومية تنتقد فيه الوضع السياسي بلبنان.

وفي تغريدة أخرى، هاجمت الفنانة محاولات تكميم الأفواه وترهيب اللبنانيين بقولها: "نحن قوم أحببنا الحرية وبدون حرية لا نقدر أن نعيش".

وبانتقادات لاذعة، مضت إليسا في هجومها بقولها: "للأسف.. الشعور الوطني والانتماء للوطن شعور ما بحسو في الأغبياء والتابعين.. عبس".

وتصاعدت موجات الغضب في لبنان، إثر مقتل أحد أبرز مثقفيها الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم وسط تزايد الاتهامات لحزب الله (الحليف الأول لعون) بمقتله.

واتهمت الأصوات الغاضبة في بيروت مليشيا حزب الله بالتورط في كل جرائم الاغتيال التي طالت معارضين للحزب في السنوات السابقة من دون أن تنجح التحقيقات في كشف الحقيقة.

والخميس، أُعلن في لبنان، العثور على الناشط المعارض لقمان سليم، مقتولا داخل سيارته في منطقة تخضع لسيطرة حزب الله، جنوبي البلاد، في جريمة وُجهت أصابع الاتهام فيها للحزب.