توقيف نجل صفوان ثابت المتهم بتمويل الإخوان الإرهابية في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على سيف نجل صفوان ثابت، المتهم في تحقيقات تمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت شركة "جهينة" المملوكة لآل ثابت، في بيان، اليوم الأحد، إنه جرى التحفظ على الرئيس التنفيذي للشركة على ذمة التحقيقات.

وأضافت، في بيان للبورصة المصرية، أنه لم "يرد إلى الشركة أي معلومات عن أسباب التحفظ".

غير أن السلطات الأمنية المصرية كانت قد ألقت القبض على والده صفوان ثابت في أوائل ديسمبر/كانون الأول على ذمة تحقيقات دعم وتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وكان نتائج التحقيقات التي أجريت مع محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان قد كشف عن الكثير من الغموض حول الأسرار المالية لتنظيم الإخوان.

وفي أغسطس/آب الماضي، نجحت الداخلية المصرية، في القبض على عزت، شرقي القاهرة، بعد 7 سنوات من القبض على محمد بديع المرشد السابق للجماعة في أغسطس/آب 2013.