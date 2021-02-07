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لأول مرة منذ "قمة العلا"...أمين "التعاون الخليجي" يلتقي السيسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل إلى القاهرة، الأحد، نايف فلاح الحجرف أمين عام ، في زيارة رسمية يبحث خلالها ملف التعاون مع مصر وتطورات المنطقة.

 

وبحسب بيان لأمانة مجلس التعاون، الأحد، فإن الحجرف سيلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.

 

كما يلتقي الحجرف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورؤساء بعثات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

وتمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن تحرك شمل كلاً من الأردن والعراق، في أعقاب مخرجات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" لقادة دول مجلس التعاون، والتي احتضنتها محافظة العلا في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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