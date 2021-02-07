شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 16048 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 432 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاحد، عن تسجيل 16048 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 432 حالة وفاة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات ثلاثة ملايين و967281 إصابة مؤكدة، منها 76661 حالة وفاة و434410 حالات نشطة وثلاثة ملايين و456210 حالات شفاء.



واوضحت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في بيان لها، ان حصيلة الاصابات لا تزال عند مستوى الـ16 ألفا لليوم الخامس على التوالي..مشيرة الى ان حالات الاصابة الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2028 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1175 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.8% من المرضى الجدد..لافتة الى تماثل 19884 مرضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة.