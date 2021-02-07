وزارة الداخلية العراقية تعلن إلقاء القبض على 13 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في بغداد.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على 13 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة بغداد.



وقالت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية إن عناصرها تمكنت من إلقاء القبض على ١٣ إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة بغداد مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش.

وأضافت أن المقبوض عليهم صدر بحقهم مذكرات اعتقال صادرة من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية فيما يسمى قواطع ( كركوك ونينوى وشمال بغداد و دجلة) تحت كنى وأسماء مختلفة.

وأضاف البيان أنه "تم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات التحقيق".

يشار إلى أن السلطات العراقية كثفت من ضرباتها ضد داعش منذ إطلاق عملية "ثأر الشهداء" عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب ساحة الطيران في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد في الـ21 من الشهر الماضي، تبنى تنفيذه تنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل إصابة اكثر من 150 قتيلاً وجريحاً .