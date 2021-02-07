شكرا لقرائتكم خبر عن تفجر احتجاجات في تشيلي بعد قتل الشرطة أحد فناني الشوارع والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

تفجرت احتجاجات في منتجع شعبي بجنوبي تشيلي بعد أن قتل شرطي أحد فناني الشوارع بالرصاص في المنتجع الهادئ عادة مما دفع حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا، للدعوة إلى اجتماع طارئ يوم السبت.

وأشعل أشخاص النار في عدة مبان عامة في بانجويبولي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة من بينها مقر البلدية الذي استمر مشتعلاً حتى ساعة مبكرة من صباح السبت.

وذكرت تقارير إعلامية رسمية ومحلية، أن المتظاهرين وضعوا حواجز مشتعلة ورشقوا مركز الشرطة بالحجارة.

وأدت الاحتجاجات الواسعة في تشيلي منذ أواخر عام 2019 إلى تسليط الضوء بشكل كبير على قوة الشرطة في البلاد مع ادعاء مجموعات مراقبة محلية ودولية استخدامها المفرط للقوة وانتهاك حقوق الإنسان.

وقال المسؤولون: إن الشرطة التشيلية احتجزت رجل الشرطة الذي أطلق النار في الوقت الذي تباشر فيه تحقيقاتها في الحادث .