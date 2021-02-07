شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بايدن يوضح حالته الصحية بعد الإصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن،الذي أصيب بشرخ في قدمه اليمنى أثناء اللعب مع أحد كلابه في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه تعافى من الإصابة وسيعود إلى نظام التمرينات المعتاد.

وقال كيفن أوكونور: «الرئيس تلقى متابعة روتينية بالأشعة السينية اليوم. الشروخ الصغيرة في قدمه التأمت بالكامل». وقام بايدن في وقت سابق السبت بزيارة أخصائيي العظام في ديلاوير لإجراء فحص بعد الإصابة بعشرة أسابيع.

ويتابع صحة بايدن عن كثب الحلفاء والمعارضون على حد سواء بوصفه أكبر رئيس أمريكي سناً على الإطلاق يتولى هذا المنصب.