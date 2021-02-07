شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعود للانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد بيراميدز إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من أربع مباريات من دون فوز بانتصار صعب على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما السبت بملعب الجيش في المرحلة الثانية عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل هدف بيراميدز الأورغوياني دييغو اورلان (77 من ركلة جزاء) احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

ولعب طلائع الجيش بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 91 عقب طرد مدافعه محمد ناصف لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية للخشونة المتعمدة.

بتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وانفرد المصري بالمركز الثالث عقب فوزه الثمين على مضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف سجله عمر كمال عبد الواحد (48) بملعب الجيش ببرج العرب، رافعاً رصيد فريقه إلى 20 نقطة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفرض الجونة تعادلاً إيجابياً مع مضيفه البنك الأهلي بنتيجة 1-1 بملعب المقاولون العرب.

