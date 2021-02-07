شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية رأس الخيمة تستقبل المتعاملين ابتداء من الاثنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن استقبال المراجعين في مركز سعادة المتعاملين، ابتداء من الغد وذلك ضمن شروط وإجراءات احترازية جديدة تتماشى مع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة «كوفيد -19».

وسيطلب من المتعامل في الفترة القادمة أن يكون قد تلقى الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد -19» وإبراز ما يثبت مرور فترة أسبوعين على تلقي الجرعة الثانية.. وتهدف الدائرة من هذه الإجراءات إلى الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ودعم الجهود الاستثنائية التي تبذلها القطاعات المعنية بالدولة في مواجهة هذه الجائحة.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية المتبعة في مركز سعادة المتعاملين ضرورة الالتزام بلبس الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وقياس درجة حرارة الجسم عند دخول المركز.

وقال منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة: إن الدائرة حرصت ومنذ بداية الجائحة على اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع ودعم جهود الدولة في مواجهة هذه الجائحة.

وأكد حرص الدائرة على وضع خطط لاستمرارية الأعمال واستقبال طلبات المتعاملين وإنجاز معاملاتهم خلال تلك الفترة، ويأتي هذا القرار تأكيداً على حرص الدائرة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتسهيل إنجاز معاملاتهم والسعي دائماً إلى إسعادهم بجانب الحفاظ على صحتهم وسلامتهم عبر اتباع التدابير الاحترازية والوقائية.(وام)