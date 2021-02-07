شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لرونالدو بعد بلوغه الـ36 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي بلغ الجمعة عامه الـ36 مواجهة المركز الثالث عندما قاد يوفنتوس للفوز على ضيفه روما 2-صفر في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم السبت بتسجيله الهدف الأول.

وسجل رونالدو (13) والبرازيلي روجيه إبانييز (69 خطأ في مرمى فريقه) هدفي السيدة العجوز.

وعاد حامل الكرة الذهبية في خمس مناسبات إلى هوايته المفضلة بتسجيل الأهداف في الدوري بعد صيامه في آخر ثلاث مباريات رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في «سيري أ» هذا الموسم ومسجلاً الهدف رقم 300 في مسيرته بعد بلوغه عامه الـ36.

ورفع بطل إيطاليا في المواسم التسعة الأخيرة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث متأخراً عن قطبي ميلانو بأربع وخمس نقاط توالياً، فيما تجمد رصيد فريق العاصمة عند 40 في المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

واستعد فريق المدرب أندريا بيرلو بأفضل طريقة للقاء الإياب ضد إنتر الثلاثاء في نصف نهائي مسابقة الكأس بعد أن وضع قدماً في النهائي بفوزه عليه في عقر داره ذهاباً منتصف الأسبوع 2-1 بثنائية لرونالدو.

وكانت المباراة الأولى بين الفريقين هذا الموسم انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 على الملعب الأولمبي في روما بثنائية لرونالدو في المرحة الثانية في أيلول/سبتمبر الفائت شهدت طرد لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو.

ويحل يوفنتوس على نابولي في الدوري الأسبوع المقبل قبل مواجهة بورتو البرتغالي في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وغاب الأوروغوياني رودريغو بنتانكور عن التشكيلة الأساسية ليوفنتوس بسبب تراكم البطاقات بعد أن تحصل على إنذار خلال الفوز على سمبدوريا الأسبوع الفائت وحل مكانه رابيو، فيما شارك البرازيلي أليكس ساندرو بدلاً من الكولومبي خوان كوادرادو.