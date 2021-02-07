شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ منذ قليل الملتقى الذى تنظمه محافظة جنوب سيناء و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان :"التنمية فى سيناء بين الحاضر والمستقبل"، والذى يعقد بجامعة الملك سلمان بشرم الشيخ .

شارك فى الملتقى، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، و محمد امام مدير المراسلين الاجانب بهيئة الاستعلامات و الكاتب الصحفى يوسف ايوب رئيس تحرير جريدة صوت الامة و محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و محمد عزنى عضو مجلي الشيوخ عن التنسيقية و أحمد فتحى و احمد مجدى و احمد مبارك من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى عن المشروعات التى تتم فى شرم الشيخ.